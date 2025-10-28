Casusluk davasında büyük itiraf! 'Mahrem bilgi verdiğimizi biliyordu'

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibinin yalnızca Darkweb üzerinden elde edilen bilgileri değil, AK Partili isimlerin kendi aralarındaki özel yazışmalarını da kullandığını öne sürdü. Gün, hem İmamoğlu’nun hem de kampanya direktörü Necati Özkan’ın bu yasa dışı verilerden haberdar olduğunu itiraf etti.

Türkiye’nin gündemine oturan casusluk soruşturması sürüyor. Casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün ifadesinde, yolsuzluktan tutuklu olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan’la ilişkisini ayrıntılı şekilde anlattı. Özkan’la “Manevi annem” dediği Seher Elçili Alaçam aracılığıyla 2019’da tanıştığını, seçim kampanyası için teknik destek verdiğini belirten Gün, OSINT (açık kaynak istihbaratı) ve Darkweb üzerinden elde ettiği verileri analiz ederek raporlaştırdığı bilgisini verdi. OSINT araştırmalarında yalnız kamuya açık kaynaklardan değil, bazı durumlarda kişisel yazışmalara da erişildiğini itiraf eden Gün, “Verilerin analiz edilmesi için ortağım olan eski CIA çalışanı Aaron Barr’a talimat verdim. Teknik ekibim açık kaynak verilerini kullansa da önemli bilgi ihtiyacında iki kişinin arasındaki konuşma verilerini analiz edip raporlara ekliyordu. Raporları Wickr kriptolu mesajlaşma uygulaması üzerinden Necati Özkan’a ilettim. O da OSINT ve Darkweb kaynaklı bu raporları İmamoğlu’na ulaştırdı” dedi.

GİZLİ İÇERİKLER YASA DIŞI ELDE EDİLDİ

Analiz çalışmalarında kullanılan verilerin niteliğine dikkat çeken Hüseyin Gün, bunların yalnız açık kaynaklardan değil, kişilerin özel yazışmalarından elde edilen gizli içeriklerden oluştuğunu açıkça beyan etti. “Rakip olarak bulunan parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmaları Aaron Barr ve teknik ekip tarafından analiz edilirdi. Oluşabilecek olumsuz haberlere karşı önlem alınırdı. Bu verilerin gizli, insanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan da bilirdi. Ben bu konuda aldığım riskleri Necati ve kampanyada bulunan kişilere, hatta İmamoğlu'na bile Özkan üzerinden aktarmıştım” diyen Gün, elde edilen bilgilerin yasa dışı nitelikte olduğunu, verilerin analiz edilmesi sürecinde kişisel mahremiyetin ihlal edildiğini ve bunun Necati Özkan ile Ekrem İmamoğlu tarafından bilindiğini ortaya koydu.

Hüseyin Gün, savcının “Verilere gizli erişim sağladınız mı?” sorusuna, “Sistemimiz araştırmaları sadece açık kaynaktan değil, gizli yani yasal olmayan yollardan da sağlayabilecek donanımdaydı” cevabıyla işlediği suçu itiraf etti. Çeşitli yazılımlarla e-mail ve telefonları ele geçirdiği belirtilen Gün’ün, ilginç bir ağın içinde bulunduğu belirtildi.

Hiyerarşi halinde casusluk

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, sulh ceza hakimliğindeki sorgularından sonra “siyasal casusluk” suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Hüseyin Gün ve İBB veri merkezinin kopyalanmasından sorumlu tutulan Melih Geçek de başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi. Hakimliğin karar yazısında, Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı vurgulandı. Yazıda ayrıca İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma maksadıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında, uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Özkan ve İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları, şüphelilerin Gün ile birlikte hareket ettikleri, özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan'ın belediyeye ait çok sayıda veriyi OSINT isimli internet ortamına aktardığı ve Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemi gerçekleştirdiği vurgulandı. Yanardağ'ın ise TELE1’i araç olarak kullanarak casusluk faaliyetinin medya ayağını oluşturduğu, Gün'ün analiz ve raporlarını taşıdığı yayınlarla algı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.