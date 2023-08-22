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Gündem Casus yazılımla banka hesaplarını ele geçiriyorlar
Gündem

Casus yazılımla banka hesaplarını ele geçiriyorlar

Yeniakit Publisher
2023-08-22 16:50:00 - 2023-08-22 16:54:53
Casus yazılımla banka hesaplarını ele geçiriyorlar

Casus programı ile banka hesaplarını ele geçiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

 

ANTALYA
Antalya'da, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri casus programı ile banka hesaplarını ele geçiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
 
 
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda vatandaşların ilgisini çekecek şekilde içerikler ve başlıklar kullanılarak yapılan paylaşım ve gönderilerle, vatandaşların linklere tıklaması sonucu bu içeriklerin altına gizlenmiş olan casus yazılım programlar aracılığıyla, vatandaşların mobil cihazları ve uygulamalarını kontrol ederek mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayan şüphelileri takibe aldı. Kredi başvurusunda bulunarak veya hesaplarda bulunan paraları elektronik ödeme ve para kuruluşlarına ait hesaplar veya banka hesaplarına göndererek kazanç sağlayan şüpheliler M.D. ve P.I., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan dijital materyallere el konuldu. Haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca P.I. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, M.D. ise tutuklandı.

 

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