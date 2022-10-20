Castrol ve Renault iş birliklerini 2027’ye kadar uzattı

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, dünyanın önde gelen araç üreticilerinden Renault ile iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan anlaşma ile Castrol, satış sonrası hizmetler kapsamında sunulan motor yağlarını Renault ile birlikte geliştirecek ve dünya genelindeki Renault bayilerine tedarik edecek.

Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol ile Renault’un 2017 yılında Renault F1 takım sponsorluğuyla başlayan iş birliği 2020 yılında Castrol'ü küresel çapta satış sonrası servis dolumu motor yağı partneri olarak seçmesiyle devam etti. 2021’de Renault F1 takımının Alpine F1 olmasıyla birlikte Formula 1’de yer alan araçların motorlarının geliştirilmesi konusunda Castrol ve Renault arasında artarak devam eden iş birliği ile binek ve ticari araçlara yönelik olarak çok daha iyi performans veren ürünler ve motorlar geliştiriliyor.

Castrol ile Renault Group’un yaptığı yeni anlaşma ile de iş birlikleri 2027 sonuna kadar uzatıldı. İki şirketin yaptığı anlaşma, satış sonrası servis dolumunda kullanılacak motor yağlarını birlikte geliştirmeyi ve Renault Group markalarının (Renault, Dacia ve Alpine) dünya genelindeki bayi ağına ürün tedariğini kapsıyor.

Castrol ve Renault Group’tan yeni motor yağı: AN 2022

Renault Group ve Castrol, iş birliklerini 2027 sonuna kadar uzatmanın yanında ortak markalı ürün yelpazesini, Euro 7 uyumlu araçlar için özel olarak tasarlanmış düşük viskoziteli yeni bir motor yağı ile de genişletiyor. Renault-Nissan-Mitsubishi anlaşması standartlarına uyacak şekilde özel olarak geliştirilen motor yağı AN2022 (Alliance Norm 2022), Türkiye’de piyasaya çıkacak araç modellerine göre satışa sunulacak.

Renault Group Global Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı François Delion, Castrol ile iş birliklerini 2027 sonuna kadar uzatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Bu anlaşma, teknolojilerimizi en uygun hale getirmek için müthiş bir test alanı olan Formula 1'deki ilişkimizi tamamlayan ve iş birliğimizi daha da güçlendiren bir adım oldu. Bu alandaki uzmanlıklarımızı ortak bir havuzda buluşturmak, bayi ağımıza ve müşterilerimize mümkün olan en iyi satış sonrası hizmeti sunmamızı sağlıyor" diyor.

Castrol Global İş Birliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Slawek Radon satış sonrası anlaşmasını uzatmanın ve Renault Group ile yakın çalışmanın iki şirket arasındaki güçlü ve gittikçe derinleşen iş birliğinin bir kanıtı olduğunu vurgularken “Müşterilerimize üstün ürün ve hizmetler sunmak için birlikte yeni iş fırsatları araştırmaya devam ediyoruz" diyerek iş birliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.