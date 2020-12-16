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Ekonomi Casper'ın yeni laptopu Nirvana X500 piyasaya çıktı
Ekonomi

Casper'ın yeni laptopu Nirvana X500 piyasaya çıktı

Maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarlanan 1,59 kilogram ağırlığındaki laptop, uzun pil ömrüyle de dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:18:43 -
Casper'ın yeni laptopu Nirvana X500 piyasaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Casper, maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarlanan 1,59 kilogram ağırlığındaki laptopu Nirvana X500'ü tanıttı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Nirvana X500, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, güncel trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 15.6 büyüklüğünde ve 180 derece açılabilen ekranıyla iş hayatında daha üretken olmak için tasarlandı.

Profesyonel performans arayanlar için daha yüksek hız, kolaylık ve verim için geliştirilen X500 uzun pil ömrüyle de dikkati çekiyor.

Nirvana X500, kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin devam ettiği bu dönemde, 1,59 kilogram hafifliği ve 19,7 mm inceliğiyle mobiliteyi iş dünyasına sunuyor.

Yeni cihazın yüzeyleri özel alaşımlar içeren alüminyum materyallerinden üretildi. Bu özel alaşımın getirdiği ultra sağlamlık, tüm darbelere karşı yüksek dayanıklılık ve daha uzun ömür sağlıyor. Alüminyum üzerine geçilen özel yüzey de daha şık bir görünüm sunuyor.

Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10. nesil IceLake-U işlemcilerin kullanıldığı X500, Core i3, Core i5 veya 3.9 GHz hızındaki Core i7 işlemci seçenekleriyle kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre yüzde 20 daha fazla performans imkanıyla teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.


- İş dünyasına maksimum üretkenlik sunuyor


İş dünyasına maksimum üretkenlik, minimum zaman kaybı sunmak adına Nirvana X500'de dünyanın en hızlı depolama bileşeni M.2 / NVMe modelleri kullanılabiliyor. SATA SSD veya hard disk opsiyonlarının da değerlendirilebileceği X500'te toplam 2 depolama portu bulunuyor.

Yüksek çözünürlük ve canlı renklerle en uygun çalışma şartlarının oluşturulabildiği Nirvana X500 ile üretkenlik ve iş kalitesi artırılabiliyor. Uzun mesai saatleri boyunca yoğun şekilde çalışırken en canlı renkleri sunan cihaz, 15.6 boyutundaki FULL HD Anti-Glare ekranıyla gözlerin yorulmasını engelliyor.

Özel alüminyum menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekranla ergonomik kullanım sunan Nirvana X500, 10 saate varan pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel'in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X500, maksimum 433Mpbs hızı ve geniş kapsama alanıyla her an her yerde çalışma deneyimi sağlıyor.


- Yüksek grafik performansı


Casper Nirvana X500'de kullanılan Intel'in Icelake platformuna özel geliştirdiği G1 ve G7 ekran kartları artık çok daha yüksek performans sunuyor. Intel G1 ekran kartı ortalama bir 2 GB'lik harici ekran kartına göre yaklaşık yüzde 12, G7 ise yaklaşık yüzde 78 daha yüksek performans sağlıyor.

Intel Core i3 ve i5 modellerinde G1, Core i7 modellerinde Iris Plus G7 modeli kullanılıyor.

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