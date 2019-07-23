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Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3

Teknoloji markası Casper, en yeni akıllı telefonu VIA E3’ü kullanıcıyla buluşturuyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:42
Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3

Teknoloji markası Casper, en yeni akıllı telefonu VIA E3’ü kullanıcıyla buluşturuyor.


Damla U çentik tasarıma sahip 5.71” boyutundaki ekranı, üç renk seçeneği, iddialı işlemcisi, çift arka kamerası ve Android 9.0 işletim sistemiyle Casper VIA E3; özellikle fiyat performans verimini en üst düzeyde yaşamak isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Kırmızı renk seçeneği ise marka için bir ilk.


Bugüne kadar pek çok renkli tasarıma imza atan marka, ilk kırmızı renkli telefonunu VIA E3 modeliyle sunuyor. Özellikle gençlerin favorileri arasında yer alan kırmızı renk seçeneğine, mavi ve siyah alternatifleri ile yansıtmalı arka kapak tasarımı eşlik ediyor. Kullanıcıların tarzlarına göre 3 farklı renk çeşidi bulunan telefon, fiyat bandında tasarım ve renkleri ile dikkatleri üzerine çekilmesi hedefleniyor.


Damla U Çentik Tasarımlı 5.71” Ekran


Yeni telefon, 5.71’’ HD+ damla U çentik ekran dizaynı ile elde tutuş için en ergonomik hale getirilerek kullanıcıların sosyal medyaya göz atarken, oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıya daha net şekilde ulaşmasına imkan tanıyor.


Çift Arka Kamerası ve Portre Modu


Yeni telefonda aynı zamanda sosyal medya mecralarına içerik üretmeyi sevenler için gelişmiş çift arka kamera bulunuyor. 13+2MP çift arka kamerasıyla HDR modu ile çekilen fotoğraflar gerçek renkleri yansıtılması için tasarlanmış. F/2.0 diyafram boyutu ile de ışığı daha fazla algılayarak daha canlı ve kaliteli fotoğraflar yakalanması amaçlanıyor.


Dört Çekirdekli İşlemci


Casper VIA E3’te bulunan Helio A22 işlemci, 2.0 Ghz hızındaki işlemci ve 2GB RAM ile entegreli bir şekilde çalışıyor.32GB dahili ve 256GB’a kadar arttırılabilir hafızası ile fotoğraf ya da uygulamaları istenilen şekilde depolama imkanı sunan VIA E3, 12nm işlemcisi ile kullanıcıları hem performans olarak daha iyi hizmet vermesi bekleniyor.


Güncel Android Sürümü ve Uzun Kullanım


Güncel Android sürümü 9.0 Pie işletim sistemi ve Casper’a has ara yüze sahip olan telefon, daha verimli ve daha akıllı bir kullanım deneyimi sunması hedefleniyor. Yüz tanıma algoritması sayesinde cihazın güvenliğini iki katına çıkarken telefonun 3200 mAh yüksek batarya kapasitesi ve 12 nanometre işlemci teknolojisi, daha fazla batarya optimizasyonu sağlıyor. Telefonda ayrıca çift SIM özelliği de sunuyor.


Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1299 TL


Teknik Özellikler


İşlemci: MediaTek Helio A22


İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie


Ekran: 5.71’’ HD+Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision


RAM: 2 GB


Depolama: 32 GB dahili, 160 GB microSD hafıza kart kapasitesi


Kamera: 13MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 5MP ön kamera


Boyut ve Ağırlık: 145.6mm x 70.9mm x 8.9mm / 153gr


Pil: 3200 mAh


Renk: Kırmızı, mavi, siyah


Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/nMicro USB


Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:42
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