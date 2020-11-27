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Teknoloji Casper'ın 2021 AIO modelleri piyasaya çıktı
Teknoloji

Casper'ın 2021 AIO modelleri piyasaya çıktı

Casper’ın 2021 yılında kullanılacak Nirvana All-In-One (AIO) bilgisayar modelleri tüketicilerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:22:00 -
Casper'ın 2021 AIO modelleri piyasaya çıktı

İki yeni model, tüm donanımları tek bir monitörde topluyor. ALO’lar; yeni nesil işlemcileri, yüksek depolama alanları ve hafıza seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bir önceki nesil işlemcilerden daha hızlı performans sunmak için güç tasarruflu bir mikro mimariyi, gelişmiş işlem teknolojisini ve silikon optimizasyonlarını kullanan 10. Nesil Intel Core işlemcilere sahip olan Nirvana All-In-One A460 ve A560 tümleşik bilgisayarlar, 2021 yılında da iş hayatında yüksek performans sunmayı vadediyor. Üç kat daha hızlı Wi-Fi hızı ve iki kat daha hızlı grafikleri ile Nirvana All-In-One A460 ve A560; yerleşik web kamerası, hoparlörler ve mikrofon ile desteklenen ekranları ile görüşmeleri kolaylaştırırken, yansıma önleyici teknolojisine sahip ekranlar ile ideal bir ekip çalışması ortamı oluşturuyor.

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