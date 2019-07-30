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Casper’dan yeni telefon: Casper VIA F3

Akıllı telefon pazarına yaptığı iddialı girişi sürdüren Casper’ın teknik ve tasarım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Casper VIA F3 tüketicilerle buluştu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:38
Casper’dan yeni telefon: Casper VIA F3

Akıllı telefon pazarına yaptığı iddialı girişi sürdüren Casper’ın teknik ve tasarım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Casper VIA F3 tüketicilerle buluştu.


Teknoloji markası Casper, yeni akıllı telefonu Casper VIA F3’ü kullanıcılarının beğenisine sundu. Yüksek standartlardaki mobil teknolojiyi erişilebilir fiyatla kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen marka, yeni modelinde üç arka kamera, geniş ekran, uzun süre kullanım imkanı sunan yüksek batarya özelliklerini barındırıyor.


Casper VIA F3’te bulunan geniş açılı üç arka kamera sistemi fotoğraf çekme deneyimini üst noktalara taşımayı hedefleyerek, 6.26” boyutundaki uçtan uca damla çentikli ekran görsel ve video keyfini ikiye katlıyor. Performanslı bir işlemci, yapay zeka teknolojili kamera, yüksek batarya ve dahili hafıza özelliklerine sahip yeni telefon, akıllı telefon pazarına giriş yapıyor.



En geniş detaylar için üç kamera


Yeni telefonda bulunan 12MP+13MP+2MP boyutunda üç arka kamera, en göze çarpan farklılık olarak öne çıkıyor. Üçlü kamera sistemi, 120 derece geniş açıyla fotoğraf çekebilme fırsatı sunarken, çekilen her fotoğraf karesinde çok daha geniş manzaralara yer veriyor.



Görsel ve video deneyimi sunan geniş ekran


Geniş ekranı, kullanıcıların en önemli beklentilerinden birini karşılıyor. Yüzde 80.4 ekran gövde oranı ve 6.26’’ ekran boyutu, kullanıcılarının görsel ve video deneyimi sunuyor ve damla çentik tasarımlı ekran oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken ve video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.



Yüksek kapasiteli batarya


Yüksek kapasiteli bataryası yapay zeka optimizasyonu ile günlük işlerinizde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken batarya endişelerinizi ortadan kaldırması hedefleniyor. 4000 mAh batarya kapasitesi sunan telefon, ortalama bir kullanıcı için yaklaşık 2 günlük bir kullanım ömrü sağlıyor.



Sekiz çekirdek işlemci


Yapay zeka destekli MediaTek Helio P22 işlemcinin sahip olduğu 2.0 Ghz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektiren çoklu işlemler hızla yapılabiliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre 14 nanometre kullanan diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile daha uzun pil süresi ve performans sunuyor



Renk ve tasarım


Kuzey ışıkları’ndan ilham alan cam parlaklığındaki tasarımı ile gece yarısı mavisi rengine sahip olan Casper VIA F3, özellikle sıra dışı ve farklı olmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. 2.5D kavisiyle ele rahatça oturan ergonomik bir yapıya sahip telefon markanın akıllı telefonda teknoloji kadar tasarıma da verdiği önemin bir diğer göstergesi.



Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 2 bin 199 TL


Casper VIA F3 Teknik Özellikleri


İşlemci : MediaTek Helio P22


İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie


Ekran : 6.26’’ HD+Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision


RAM : 3 GB


Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi


Kamera : 12MP+13 MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 8MP ön kamera


Boyut ve Ağırlık : 159mm x 76.5mm x 8.2mm / 171gr


Pil : 4000 mAh


Renk : Gece Yarısı Mavisi


Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/nMicro USB


Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı,


Ekran koruma jelatini.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:38
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