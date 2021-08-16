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Teknoloji Casper Excalıbur’un yeni reklam filmi yayında
Teknoloji

Casper Excalıbur’un yeni reklam filmi yayında

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın gücüyle desteklenen Excalibur’un yeni reklam filmi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 08:44:00 -
Casper Excalıbur’un yeni reklam filmi yayında

Güç ve performans deneyiminin, bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği reklam filminde Excalibur’un performansı, “Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!” çağrısı ile pekiştiriliyor. Başta oyun severler olmak üzere, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcılara seslenen reklam filmi, ürünün en ayırt edici özellikleri arasındaki RGB ışıklandırmalardan aldığı ilham ile canlı bir renk dünyasının kapılarını aralıyor. Excalibur deneyiminin, bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği filmde, markanın performans vaadi, “Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!” çağrısı ile pekiştiriliyor. Gliese İstanbul imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.

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