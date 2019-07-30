CAS'ın Trabzonspor kararı sonrası Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Alın teri ile kazandığımız şampiyonluk..."
CAS'ın, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü, "Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir" açıklamasında bulundu.30 Temmuz 2019 Salı 16:17
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS),Trabzonspor Kulübü'nün2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:
"Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız"
YORUM YAZ