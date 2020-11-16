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Aktüel Case IH, pazardaki payını artırıyor
Aktüel

Case IH, pazardaki payını artırıyor

TürkTraktör Pazarlama Direktörü Jiri Velharticky: - "Sunduğumuz geniş ürün gamı ile çiftçilerin en çok tercih ettiği markalardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:19:06 -
Case IH, pazardaki payını artırıyor

İSTANBUL (AA) - Pazarının en çok tercih edilen 3'üncü traktör markası olmayı hedefleyen TürkTraktör markası Case IH, aynı zamanda Case IH ekipmanları ile de çiftçilerin tercihi olmaya devam ediyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH marka traktörler güçlü motor performansları ve yüksek teknolojileri ile her geçen yıl daha fazla çiftçi tarafından tercih ediliyor.

TürkTraktör’ün "premium" traktör markası Case IH, 2020 yılının ilk 9 ayında 2 bin 33 adet traktör satışı gerçekleştirdi ve pazar payını yüzde 6,6’ya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Pazarlama Direktörü Jiri Velharticky, Case IH markasının pazardaki büyümesine ilişkin, "Müşteri odaklı yaklaşımımız kapsamında bayilerimizle düzenli olarak bir araya gelerek bilgi alışverişi ve genel değerlendirme yapıyor, bayilerimizin hizmet kalitesini sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca TürkTraktör Finans programımız üzerinden sunduğumuz yüzde 0 faize varan kampanyalarımızla çiftçilerimiz Case IH traktörlerimize çok daha kolay sahip oluyor. Sunduğumuz geniş ürün gamı ile çiftçilerin en çok tercih ettiği markalardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin beklentilerini dikkate alarak Case IH’in son 5 yılda pazara farklı segmentlerde 7 yeni traktör serisi sunduğunu ifade eden Velharticky,"Case IH markamızla çiftçilerimize en modern traktörleri sunmak adına ürün geliştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yenilikçi ve müşteri odaklı ürünlerimizle çiftçilerimizin beğenisini kazandık. Özellikle yeni kompakt dizaynıyla Maxxum, FarmallC, Puma ve Optum CVX serilerimize ilgi oldukça büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Velharticky, lansmanı Şubat ayında yapılan Case IH’in en yeni serisi JXE’nin, yılın ilk 9 ayında toplam Case IH satışları içinde elde ettiği yüzde 16’lık pay ile kendini kanıtladığına dikkati çekti. Case IH’in ilk 9 aylık dönemde en fazla Adana, Kayseri ve Denizli bölgelerindeki çiftçilere ulaştığını belirten Velharticky, aynı dönemde en çok tercih edilen modellerin ise çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap veren birçok özellikleri ile JX75C, JX100 ve JX110 olduğunu aktardı.

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