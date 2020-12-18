2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu yapıldı. Bekçi alımı başvurularını daha önceden tamamlamış olan ve ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar, bekçilik yazılı sınavına internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklar. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav konuları nelerdir? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 tarihi saat 14.00'da yapılacak. İstanbul'da gerçekleşecek olan sınav 100 sorudan oluşacak. Sınav süresi 120 Dakika olacaktır. Sınav, çoktan seçmeli olarak 5 (beş) seçenekli testlerden oluşacak. A ve B soru kitapçığı olacaktır.

Adaylar, sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar, sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecek.

Bekçilik sınav konuları nelerdir?

Bekçilik sınav konuları şu şekilde; Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 sorudan oluşmaktadır.

Toplamda 100 soru olacak.

Sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde internet adresinden duyurulacaktır.

Sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren internet adreslerinden duyurulacaktır.