Çarşı açıldı düğüncüler takıyı sordu

Akit Ekonomi

Peş peşe gelen takı taleplerini karşılamaya; mücevherat fiyatlarına yönelik soruları cevaplama gayretine giren esnafın ortak temennisi ise Covid-19 nedeniyle 10.00’da başlayan, 16.00’da sona eren çalışma saatinin 19’00’a uzatılması. Kapalıçarşı’da 40 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Altın Ticaret’in sahibi Mehmet Ali Yıldırımtürk, çalışma saatlerinin sınırlı olduğuna işaret ederek, “Bu durum bir ay yahut 15 gün böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü güvenlik öne çıkacak, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmayacağı ise takip edilecek” dedi.

Kapanış 19.00 olsun

Ekonominin kademe kademe açıldığına dikkat çeken Yıldırımtürk, “Bu ortamda virüsün yayılıp yayılmayacağı merak konusu olup temkinli ilerlemek gerekiyor. Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesini, hayatın normale dönmesini ve mesai saatinin bitişinin 16.00’dan 19.00’a çekilmesini sabırla bekliyoruz” diye konuştu. Düğüncülerin Kapalıçarşı’da takı arayışlarının başladığını anlatan Yıldırımtürk, “Altın fiyatlarında görülen sert iniş çıkışlardan ötürü hem yeni evlenecek gençler hem de yakınları tarafından gram yahut yarım gram altın tercih ediliyor. Örneğin 20 gram değil de, 17-15 gram bilezik talep görüyor” şeklinde konuştu.

Kredi paketi olumlu

Yıldırımtürk, altın fiyatlarının devamlı artmasının düğünleri erteletebileceğini dile getirdi. Yıldırımtürk, ayrıca yeni evlenecekler için açıklanan kredi paketinin kuyum sektörüne olumlu etki edeceğini vurguladı.