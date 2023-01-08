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Gündem Çarşamba gününden itibaren... Meteoroloji duyurdu
Gündem

Çarşamba gününden itibaren... Meteoroloji duyurdu

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 17:15:00 - 2023-01-08 17:24:44
Çarşamba gününden itibaren... Meteoroloji duyurdu

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye'nin üç büyük şehrinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:

Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8

İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14

İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12

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