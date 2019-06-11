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CarrefourSA’nın İK Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura oldu

CarrefourSA'da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'na Bahar Tura atandı

11 Haziran 2019 Salı 12:05
CarrefourSA’nın İK Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura oldu

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA'da İnsan Kaynakları (İK) Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bahar Tura getirildi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bahar Tura atandı. Tura, 53 şehirde 611 marketiyle 10 bin kişilik bir aile olan CarrefourSA'nın insan kaynaklarını yönetecek.

Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Delphi Otomotiv'de ücret, expat yönetimi ve raporlama alanında kariyerine başladı ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar burada devam etti. Ardından Sandoz İlaç'ta Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Tura, İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta Kurumsal Gelişim ve İK Müdürü olarak çalıştı. Son olarak 2014-2018 yılları arasında ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Bahar Tura, 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:05
  1. CarrefourSA

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