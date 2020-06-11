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Aktüel

CarrefourSA Mavi, “Tekneye ne lazımsa” diyerek denize açıldı

CarrefourSA, tatil tercihini teknelerden yana kullanan müşterilerine ulaşmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:46:39 -
CarrefourSA Mavi, “Tekneye ne lazımsa” diyerek denize açıldı

CarrefourSA, tatil tercihini teknelerden yana kullanan müşterilerine ulaşmaya devam ediyor. CarrefourSA’nın denizdeki marketi Mavi, 31 Ekim’e kadar Göcek’teki 20 farklı koydaki teknelerle adalardaki altı adet restoran iskelesine bağlanıp ürün ve hizmetlerini ulaştıracak.


CarrefourSA, “Mavi” isimli teknesiyle bu yıl da Göcek’ten denize açılarak haftanın yedi günü kaliteli ve güvenilir ürünlerini, müşterileriyle buluşturuyor.


Kontrollü sosyal mesafe ile tekneye ilgi arttı


Pandemiyle birlikte hayatımıza giren kontrollü sosyal mesafe, yaz mevsiminde tekne turizmine olan ilgiyi, geçen yıllara oranla artırdı. Bu çerçevede CarrefourSA Mavi, bu yıl da teknelerin mutfak alışverişlerinde çözüm ortağı olacak.


Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundaki CarrefourSA Mavi, paketli yaş sebze-meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz - plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünüyle müşterilerine hizmet götürüyor.


CarrefourSA Mavi, özel siparişler olduğu zaman marinadaki CarrefourSA marketinden temin ederek ilgili müşterisine ulaştırıyor.


CarrefourSA’nın denizdeki marketi Mavi, 31 Ekim’e kadar sabah 08.00’den akşam 20.00’e kadar Göcek’te 20 farklı koy ve adalarda bulunan 6 adet restaurant iskelesine bağlanarak hizmet vermektedir.

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