Çarptığı köpeği veterinere götürdü Sinop’ta aniden önüne çıkan köpeğe çarpan sürücü, yaralanan hayvanı aracına alarak veterinere götürdü.

Sinop’ta aniden önüne çıkan köpeğe çarpan sürücü, yaralanan hayvanı aracına alarak veterinere götürdü.

Sinop’un Tersane mevkisinde Uğur Tanyeri isimli sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpeğin ayağında kırılma meydana geldi. Sürücü Tanyeri ayağı kırılan köpeği arabasına alarak veterinere götürdü.

Yaralı köpek, uygulanacak tedavinin ardından hayatına devam edecek.

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