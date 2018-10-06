‘Çarpıntım var!’ paniği

Sık tekrarlayan çarpıntılara dikkat.. Sebebi, kalbinizin gereğinden hızlı çalışması olabilir. Baş dönmesi, baygınlık hissi, yorgunluk, göğüs ağrısı da oluyorsa, hemen bir hekime başvurmalısınız.

Fakat, çarpıntı korkutucudur ama her zaman önemli de olmayabilir.

Korku, endişe yani gerginlik, hatta sigara, çay, kahve gibi nikotin, kafein, tein muhtevalı içecekler de çarpıntı yapabilir.

Aşırı çalışma, yorgunluk, acele, telaş, bunalma gibi durumlarda da çarpıntı olabilir.

Onun için, çarpıntınızın hangi durumlarda ortaya çıktığını kendiniz gözleyebilirsiniz. İçtiklerinizden kaynaklanıyorsa; onları azaltın veya -aslında- hiç içmeyin!

Paniklemenize lüzum yok.

Fazla kilolu iseniz, kilo verin.

Az yemeli, sofradan doymadan kalkmalısınız. Yani sünnete uymalısınız.

Aldığınız ilaçların yan etkisi olabilir

Çarpıntıları sık oluyorsa hekim gözetimi gerekir. Sorun ciddi olabilir. Belki bir ilacın mesela idrar söktürücü bir ilacın yan etkisidir. Tiroit bezlerinin aşırı çalışmasından da olabilir. Şeker hastalığı çarpıntı yapar. Bunlar ancak hekim muayenesi ile anlaşılabilir.

Çarpıntınız başladıysa ne yapmalısınız?

Derin ve güçlü bir şekilde öksürün.

Ikının.

20-30 saniye kulaklarınızı ve burnunuzu kapatarak üflemeye çalışın.

Ellerinizi çok soğuk su ile doldurulmuş bir kaba daldırın.