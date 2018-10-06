THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

‘Çarpıntım var!’ paniği

Her çarpıntıyı ciddiye almanız ve paniklemeniz gerekmiyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:41
‘Çarpıntım var!’ paniği

Sık tekrarlayan çarpıntılara dikkat.. Sebebi, kalbinizin gereğinden hızlı çalışması olabilir. Baş dönmesi, baygınlık hissi, yorgunluk, göğüs ağrısı da oluyorsa, hemen bir hekime başvurmalısınız.

Fakat, çarpıntı korkutucudur ama her zaman önemli de olmayabilir.

Korku, endişe yani gerginlik, hatta sigara, çay, kahve gibi nikotin, kafein, tein muhtevalı içecekler de çarpıntı yapabilir.

Aşırı çalışma, yorgunluk, acele, telaş, bunalma gibi durumlarda da çarpıntı olabilir.

Onun için, çarpıntınızın hangi durumlarda ortaya çıktığını kendiniz gözleyebilirsiniz. İçtiklerinizden kaynaklanıyorsa; onları azaltın veya -aslında- hiç içmeyin!

Paniklemenize lüzum yok.

Fazla kilolu iseniz, kilo verin.

Az yemeli, sofradan doymadan kalkmalısınız. Yani sünnete uymalısınız.

Aldığınız ilaçların yan etkisi olabilir

Çarpıntıları sık oluyorsa hekim gözetimi gerekir. Sorun ciddi olabilir. Belki bir ilacın mesela idrar söktürücü bir ilacın yan etkisidir. Tiroit bezlerinin aşırı çalışmasından da olabilir. Şeker hastalığı çarpıntı yapar. Bunlar ancak hekim muayenesi ile anlaşılabilir.

Çarpıntınız başladıysa ne yapmalısınız?

Derin ve güçlü bir şekilde öksürün.

Ikının.

20-30 saniye kulaklarınızı ve burnunuzu kapatarak üflemeye çalışın.

Ellerinizi çok soğuk su ile doldurulmuş bir kaba daldırın.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:41
  1. çarpıntı
  2. çarpıntı durumunda ne yapılması gerekir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi tamamladı
    1. TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi..
    2. Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi
    3. Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda..
    4. Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2
    5. Azez'de büyük patlama! Ölü ve..
    6. Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın,..
    7. Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay..
    8. ‘Çarpıntım var!’ paniği
    9. Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs..
    10. Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene..
    11. Kucka kulübü şikayet etmişti kadro..
    12. NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!
    13. Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda..
    14. Gelin arabası kaza yaptı! Çok sayıda..
    15. Burdur'da kayıp kadın, ormanda bulundu
    16. Halil Halid Paşa kimdir?
    17. Firari FETÖ'cü çift çatıda yakalandı
    18. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    19. Lise öğrencilerine çarpan sürücü..
    20. Beyine zararlı 10 davranış
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti