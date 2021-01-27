  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çarpıklığa bakın! Orman işgali ile ünlü Koç'un CEO'su, Davos'ta yeşilci kesildi
Gündem

Çarpıklığa bakın! Orman işgali ile ünlü Koç'un CEO'su, Davos'ta yeşilci kesildi

Koç’un orman işgaliyle meşhur CEO’su Levent Çakıroğlu, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat sürecini desteklediklerini söyleyerek güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:43:00 - 2021-01-27 13:48:56
Çarpıklığa bakın! Orman işgali ile ünlü Koç'un CEO'su, Davos'ta yeşilci kesildi

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 25 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi, iş insanlarını, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenleri bu yıl “Güveni Yeniden İnşa Etmek için Kritik Yıl (A Crucial Year to Rebuild Trust)” ana teması etrafında buluşturuyor.

Toplum ve Geleceğin İş Yapış Şekilleri”, “Gezegen Nasıl Kurtulur?”, “Daha Adil Ekonomiler”, “İyilik için Teknoloji", “Sağlıklı Gelecek”, “Daha İyi İş Düzeni”, “Jeopolitiğin Ötesinde” alt temalarına yönelik oturumlara ev sahipliği yapan bu yılki Zirvede, Koç Holding CEO’su Levent ÇakıroğluBağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde konuştu.

Orman işgalcisinden “yeşil” vurgusu

Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, Hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” dedi.

Çakıroğlu sözlerini “Şirketler açısından önemli olan, bilinmezliklerin getireceği risk ve fırsatlara karşı onları her koşulda hazır tutacak, değişimle barışık bir kurumsal kültürü yerleştirmektir. Paydaşlar açısından ise böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük” diyerek tamamladı.

Türkiye'de Koç Holding için işgal ettiği ormanlarla tanınan Levent Çakıroğlu'nun yeşilçi kesilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

zahit

koç altay tanklarına da sızmış mitrona şirketin adı. hatta aday mühendis çocuk keşfetmiş bunu. çocuğu sömürdükten sonra dilekçeli istifa yaptırmışlar. peşkeşçi zihniyetleri şirkete katıyorlar ve yükseltiyorlar ki ki ileride satsın yahudiye
  • Yanıtla
Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor
Dünya

Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Gündem

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar

Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay