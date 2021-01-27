Çarpıklığa bakın! Orman işgali ile ünlü Koç'un CEO'su, Davos'ta yeşilci kesildi

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 25 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi, iş insanlarını, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenleri bu yıl “Güveni Yeniden İnşa Etmek için Kritik Yıl (A Crucial Year to Rebuild Trust)” ana teması etrafında buluşturuyor.

“Toplum ve Geleceğin İş Yapış Şekilleri”, “Gezegen Nasıl Kurtulur?”, “Daha Adil Ekonomiler”, “İyilik için Teknoloji", “Sağlıklı Gelecek”, “Daha İyi İş Düzeni”, “Jeopolitiğin Ötesinde” alt temalarına yönelik oturumlara ev sahipliği yapan bu yılki Zirvede, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde konuştu.

Orman işgalcisinden “yeşil” vurgusu

Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, Hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” dedi.

Çakıroğlu sözlerini “Şirketler açısından önemli olan, bilinmezliklerin getireceği risk ve fırsatlara karşı onları her koşulda hazır tutacak, değişimle barışık bir kurumsal kültürü yerleştirmektir. Paydaşlar açısından ise böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük” diyerek tamamladı.

Türkiye'de Koç Holding için işgal ettiği ormanlarla tanınan Levent Çakıroğlu'nun yeşilçi kesilmesi dikkatlerden kaçmadı.