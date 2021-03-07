  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve Pakistan harekete geçti! SİPER ve MMU ortak geliştirilecek

Türkiye'den 5 tarihi hamle! Devreye sokuluyor

Uzmanlardan kritik uyarı: Böyle giderse pandemi bitmez

Ve Kılıçdaroğlu itiraf etti: Biz kazanmasak da olur

Açıklama dünyayı sarstı! ABD ve Çin arasında sıcak savaş çıkabilir

Anayasadaki bir cümleyi anlayamayacak kadar şapşal, ya da kötü niyetli… Bu ne utanmazlıktır Boğaziçi’liler!

İslam Memiş ‘kumar piyasasını’ işaret ederek ayrıntıyı verdi! Çarpıcı altın ve gümüş açıklaması

İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar

İnternetten gördüğü topraksız tarım uygulama modeli ile ayda 4 bin TL kazanıyor

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayesi 'Teşkilat' bu akşam saat 20.00’de TRT 1'de başlıyor!
Gündem Çarpıcı yorum: Erdoğan tüm dünya liderlerini geride bıraktı
Gündem

Çarpıcı yorum: Erdoğan tüm dünya liderlerini geride bıraktı

Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik açılımları African Business'in Mart 2021 sayısında geniş yer buldu. Yayımlanan çarpıcı makalede Başkan Erdoğan'ın 18 yılda 27 Afrika ülkesini ziyaret ederek diğer tüm liderleri geride bıraktığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:44:00 -
Çarpıcı yorum: Erdoğan tüm dünya liderlerini geride bıraktı

 

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik açılımları, Afrika'nın en çok satan dergilerinden African Business'in Mart 2021 sayısında geniş yer buldu.

Ankara'nın 2005 senesini "Afrika Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'nin Afrika kıtasındaki etkisinin olağanüstü derecede arttığı kaleme alındı. Söz konusu haber, başyazı olarak derginin kapağında yer aldı.

Başkan Erdoğan tüm dünya liderlerini geride bıraktı

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik, diplomatik ve askeri varlığına ilişkin önemli istatistiklere yer verilen makalede, Başkan Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiği ve bu sayının Afrika kıtası dışı tüm liderleri geride bıraktığı vurgulandı.

"Afrika ile kazan-kazan ilişkimiz var"

Türkiye'nin Güney Afrika'daki Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de African Business dergisinde yer alan makaleye katkı yaptı.

Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülgen, "Bu eşsiz model, Türkiye'nin Afrika kıtasına kolonyal bir amaçla gitmediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Afrika'da kazan-kazan stratejisiyle bulunuyoruz." sözlerini kullandı.

Doğrudan yatırım 65 kat, ihracat ise yüzde 579 arttı

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik doğrudan yatırımlarının 2003'te 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan dergi, bu sayının 2021 itibarıyla 6,5 milyar dolara çıktığının altını çizdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2019 itibarıyla ise 25 milyar doları aştığı kaydedildi. Öte yandan, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ihracatının 2003'ten 2018'e kadar yüzde 579 artış gösterdiği belirtildi.

2003 yılı itibarıyla Afrika'daki büyükelçilik sayısı 10 olan Türkiye'nin, aradan geçen 18 yılda Afrika kıtasındaki diplomatik misyonlarını katbekat artırdığı ifade edilen makalede, Türk Hava Yolları'nın ise 33 Afrika ülkesindeki 51 noktaya uçuş gerçekleştirmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “ç..
Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!
Dünya

Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı ılımlı adımları sonrası telaşa kapılan Yunanistan, Mısır ile diplomasiyi hızlandırdı. Kahire'ye gidecek Yunan..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı

Kurulduktan bu yana iki kez büyük kongresini yapmayan Engelsiz Türkiye Partisi ve kongre yapmayarak zorunlu organlarını belirtilen zamanlard..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay