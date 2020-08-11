Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...

Gazeteci Emin Pazarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Davutoğlu için, "Bu ne hırs ve kinmiş böyle... Ne kadar da çok biriktirmiş..." diyen Pazarcı, "Ege'de eller tetikte. Türkiye kuşatılmaya çalışılıyor. Ama Ahmet Davutoğlu'nun gözü Erdoğan ve Berat Albayrak'tan başkasını görmüyor. İçi öylesine şişmiş ki, bir türlü boşaltamıyor." ifadelerine yer verdi.

İşte Pazarcı'nın o paylaşımı: