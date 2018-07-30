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Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe girişimine TSK müdahale etti!

Arap medyasının gündeme bomba gibi düşen iddialarına göre, Katar'da yaşanan darbe girişimini bir Türk subayı engelledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:19
Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe girişimine TSK müdahale etti!

Arap medyası Katar'da 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir kalkışma yaşandığını iddia etti.

İddiaya göre tıpkı kahraman şehitÖmer Halisdemir gibi, Katar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü.

TÜRK YETKİLİ GENERALİ ÖLDÜRDÜ

GDN News'in Doha'dan geçtiği haber göre, Türk subay, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı başından vurdu. Habere göre; Türk yetkili, resmi izin olmadan Al-Wajba Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali öldürdü.

İddia sosyal medyada da geniş yankı buldu; Twitter kullanıcıları #Turkish_kills_Qatari-officer başlığı açarak olayı hakkında çok sayıda mesaj paylaştı.

 

 

DOĞRULAMA YA DA YALANLAMA YAPILMADI

Türk subayın, generali saraydan içeri almamak için başlayan arbedenin ardından vurduğu belirtildi.

Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürerken, sosyal medyadaki haberlerle ilgilidoğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Türk askerleri; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan Arap dörtlüsünün Katar rejimine ambargo kararı almasının hemen ardından, 19 Haziran 2017'de Doha'ya gelmiş ve ülkede kurulan Türk üssüne yerleşmişti.

İDDİALAR TÜRK MEDYASINDA YANKILANDI

Arap medyasında yer alan bu iddialar Türkiye'de de geniş yankı buldu. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:19
  1. Türkiye
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Bahreyn
  5. Arabistan

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