Çarpıcı iddia: Kaşıkçı öldürülmese S. Arabistan'ı bitirecek belgeyi açıklayacaktı!

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından kaçırılıp etkisiz hale getirilmek istendiğinin İngiliz istihbaratı tarafından bilindiği öne sürülürken, gazetecinin öldürülmese, önemli bir belgeyi açıklamayı düşündüğü de ifade edildi.

“Yemen’deki katliamlara yönelik belge” iddiası

Tasnim’in aktardığına göre İngiliz medyasında dikkat çekici bir iddia yer aldı. Buna göre gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeseydi Suudi Arabistan’ın Yemen’de gerçekleştirdiği katliamlara dair önemli bir belge açıklayacaktı.

“Kimyasal silah kullanıldığını açıklayacaktı”

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın Yemen’de kimyasal silah kullandığını ifşa etmeye hazırlandığı kaydedilirken buna engel olmak isteyen “Kraliyet mensubu bir kişi” tarafından Kaşıkçı’nın kaçırılıp Suudi Arabistan’a getirilmesi doğrultusunda talimat verildi.

Mukabeke konusunda kapı açık bırakılmış

Milli Gazete’de yer alan habere göre, söz konusu haberde yine kaynaklara dayandırılarak, emri veren kişinin Kaşıkçı’nın kaçırılıp Suudi Arabistan’a getirilmesini istemekle kalmadığı, Kaşıkçı’nın sorun çıkarması halinde nasıl mukabele edileceği konusunda “kapıyı açık bıraktığı” da ifade edildi.

Emri verene dair bilgi yok

Tasnim’in aktardığına göre İngiliz medyasında yer alan ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılması yahut öldürülmesi emrini veren ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olup olmadığına dair bilgi verilmedi.