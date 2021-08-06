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Teknoloji Çarpıcı F-35 itirafı: Onlara karşı savunmasızlar
Teknoloji

Çarpıcı F-35 itirafı: Onlara karşı savunmasızlar

Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un eski baş tasarımcısı Aleksandr Los, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçak filosunun yenilenmesinde en iyi adayın ABD Hava Kuvvetlerinin envanterindeki F-15EX olduğunu söyledi. F-35'in Rus radarlarına karşı savunmasız olduğunu dile getiren Ukraynalı uzman, bu uçakların Ukrayna Hava Kuvvetleri için uygun olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:35:00 -
Çarpıcı F-35 itirafı: Onlara karşı savunmasızlar

Defense Express'e konuşan Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un eski baş tasarımcısı Aleksandr Los, Ukrayna uçak filosunun çoğunlukla modernizasyon açısından hiçbir gelecek vadetmeyen Sovyet yapımı Su-27 ve MiG-29 avcı uçaklarından oluştuğunu belirterek, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçak filosunun yenilenmesinde en iyi adayın ABD Hava Kuvvetlerinin envanterindeki F-15EX'i olduğunu kaydetti.

Yatırımın onlarca yıldır kullanılmakta olan Amerikan F-15'in yeni modeli F15EX Eagle II'ye yapılması gerektiğine vurgu yapan Los, ABD'nin yeni nesil avcı uçağı F-35'in Kiev için uygun olmadığını ifade etti.

Ukraynalı uzman "Çünkü Rusya sınırındayız, Rus ordusunun düşük görünürlü nesneleri bile anında tespit edebildiği radar alanındayız" dedi.

Los ayrıca, Ukrayna'nın ancak Polonya ve Baltık ülkeleriyle birlikte etkili bir hava savunma sistemi kurabileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce, F-35 Lightning II Ortak Program Ofisi'nin program yürütme görevlisi olarak görev yapan Korgeneral Eric Fick, ABD Hava Kuvvetleri envanterine alınan F-35 Lightning II avcı uçaklarından 45'inin motorunda sorunlar çıktığını açıklamıştı.

Pentagon, Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 avcı uçaklarının çok sayıdaki kusuruna dikkat çekerek, bu uçaklarda pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti.

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