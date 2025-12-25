Çarpıcı araştırma: Evde pasif, dişil olan erkeklerin çocukları eşcinsel oluyor!

Uzman Psikolog Fatih Civelekoğlu’nun dikkat çektiği çarpıcı araştırma, fıtrata aykırı yaşam biçimlerinin bedelini çocukların ödediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Günümüzde "modernleşme" ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında servis edilen yaşam biçimleri, toplumun temel taşı olan aile yapısını temelinden sarsıyor. Özellikle ABD’de gerçekleştirilen ve 44 erkek çocuğun gelişim sürecini mercek altına alan uzun soluklu araştırma, babalık figürünün erozyona uğramasının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini kanıtlıyor.

Babasız Değil, "Modeliz" Evler

Söz konusu araştırmada, babaları "ev erkeği" olan; yani evde pasif, dişil bir rol üstlenen ve geleneksel aile reisliği vasıflarından uzaklaşan çocukların gelişimleri takip edildi. Sonuçlar ise kelimenin tam anlamıyla korkunç: Bu çocukların %75'i yetişkinlik dönemine ulaştığında eşcinsel veya transseksüel eğilimler gösteriyor.

Bu veri, ailenin sadece bir "barınma alanı" değil, aynı zamanda çocuğun kimliğini inşa ettiği bir kimlik laboratuvarı olduğunu ispatlıyor. Erkek çocuk, erkeğe özgü vakar, duruş ve otoriteyi babasında göremediğinde; fıtratındaki boşluğu yanlış yönelimlerle doldurmaya mahkûm ediliyor.

Fıtratın Sesi: Roller Karışırsa Gelecek Kararır

İslam geleneği ve Anadolu irfanı, kadını ve erkeği birbirini tamamlayan, ancak vazifeleri ve tabiatları farklı iki ayrı cevher olarak tanımlar. Erkeğin "kavvam" olma vasfını yitirdiği, evin içinde edilgenleştiği ve kadının fıtratına uygun rolleri üstlendiği bir tabloda, çocukların zihin dünyası altüst olmaktadır.

Baba; güç, koruma ve disiplinin sembolüdür.

Anne; şefkat, merhamet ve sükunetin limanıdır.

Bu dengenin bozulması, çocuğun "örnek alacağı" figürü kaybetmesi demektir. Modern dünya, erkeği kadınlaştırmaya, kadını ise erkekleştirmeye çalışarak aslında insanlığın doğasına savaş açmaktadır. Civelekoğlu'nun işaret ettiği tablo, bu savaşın en ağır bilançosudur.

Sonuç: Özümüze Dönmek Bir Zorunluluktur

Eğer nesillerimizi korumak, evlatlarımızın sağlıklı bir ruhsal gelişimle yetişmesini istiyorsak, "modern" adı altında dayatılan bu rol karmaşasına dur demek zorundayız. Erkek, erkek gibi; kadın ise kadın gibi kalmalı; aile, fıtratın çizdiği o güvenli sınırların içinde muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde, sadece bir nesli değil, koca bir geleceği kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.