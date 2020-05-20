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Spor

Carlos yıllar sonra itiraf etti: Onlarla anlaşamayınca Fenerbahçe'ye geldim

Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, Fenerbahçe'yle birlikte Chelsea'den de teklif aldığını İngilizlerle anlaşamayınca Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:16:00 -
Carlos yıllar sonra itiraf etti: Onlarla anlaşamayınca Fenerbahçe'ye geldim

Futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Chelsea ile prensipte anlaştığını söyledi.

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: "Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi." dedi.

"Sadece Fenerbahçe ve Chelsea'dan teklif vardı"

Roberto Carlos, Chelsea'ye transfer olması halinde Premier Lig'de başarılı olacağından emin olduğunu da belirtirken, şöyle devam etti: "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım."

"Fenerbahçe Galatasaray derbisi farklı seviye"

Türkiye'deki futbol atmosferini de değerlendiren Carlos, "Türkiye'de taraftarların müthiş tutkusuyla beraber muhteşem bir futbol atmosferi var. Türkiye'deki futbol oldukça farklı, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbileri farklı bir seviyede." diye konuştu.

"Marcelo sol bekler için örnek"

Roberto Carlos, günümüzde en beğendiği sol bek oyuncularını ise şöyle anlattı: "Başarılarımdan sonra kendimin örnek bir oyuncu olduğunu hissediyorum. Marcelo da şu anda Real Madrid'de aynı şeyleri yapıyor. İnsanlar beni örnek aldı, gelecekte de Marcelo'yu örnek alacaklar. Günümüz futbolunda sol bekler için örnek bir oyuncu. Fİlipe Luis, Renan Lodi ve Alex Sandro'yu da çok beğeniyorum."

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