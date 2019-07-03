Carlos Eduardo kimdir nereli ve kaç yaşında? Carlos Eduardo Galatasaray transfer
Geçtiğimiz sezonun şampiyon takimi Galatasaray son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, yine transfer bombasını patlattı. Galatasaray, Carlos Eduardo'yu renklerine bağlıyor. Peki Carlos Eduardo kimdir? Carlos Eduardo nereli ve kaç yaşında? Carlos Eduardo’nun doğum tarihi: 17 Ekim 1989. İngilizceden çevrilmiştir-Carlos Eduardo olarak bilinen Carlos Eduardo de Oliveira Alves, Suudi kulüp Al-Hilal FC'yi orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcu.03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
Geçtiğimiz sezonun şampiyon takimi Galatasaray son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, yine transfer bombasını patlattı. Galatasaray, Carlos Eduardo'yu renklerine bağlıyor. Peki Carlos Eduardo kimdir? Carlos Eduardo nereli ve kaç yaşında? Carlos Eduardo’nun doğum tarihi: 17 Ekim 1989. İngilizceden çevrilmiştir-Carlos Eduardo olarak bilinen Carlos Eduardo de Oliveira Alves, Suudi kulüp Al-Hilal FC'yi orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcu.
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