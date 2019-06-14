Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.
14 Haziran 2019 Cuma 10:02
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