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Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 10:02
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.
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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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