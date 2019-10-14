Cari fazla hizmet gelirlerinden geldi

Akit Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, cari işlemler hesabındaki fazlanın özellikle hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin artmasından kaynaklandığını söyledi. Cari İşlemler Hesabının ağustos ayında 2.6 milyar dolar fazla verdiğini hatırlatan Ataman, “Bu oldukça dikkat çekici bir seviye” dedi.

Hizmetler dengesi hesabı artıda

Cari İşlemler Hesabının arka planını daha iyi anlayabilmek için bunun kaynaklarına bakmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Berrin Ataman şöyle konuştu: “Öncelikle hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin arttığını görüyoruz. Bu kalem 848 milyon dolar artışla 5 milyar 216 milyon dolara yükselmiş. Net girişler dediğimiz de, ülkeye yapılan turistik seyahatler, yurt dışına sağlanan ulaşım, haberleşme, inşaat ve kültürel hizmetleri anlıyoruz.”

Gelen işçi dövizleri yükseldi

Ataman, hizmetler dengesindeki rakamların yanı sıra, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artışla 100 milyon dolara yükselmesinin de cari fazla oluşumunda etkili olduğunu vurgulayarak, bunların da işçi dövizleri, doğrudan transferler, doğrudan yabancı yardımlar ve banka kredileri gibi kalemlerden oluştuğunu dile getirdi.

Kırılganlıklara dikkat

Dış ticaret açığı kalemindeki değişikliğe dikkat çeken Ataman, ‘’Ağustos ayı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre bu yıl 45 milyon dolar daha yüksek. Doğrudan yatırımlarda 20 milyon dolar azalış var. Portföy yatırımlarında satışlar ağırlıkta. Bunun gibi kırılganlıklara dikkat etmek gerekir” uyarısında bulundu.