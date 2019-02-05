“Cari açık, yerli enerji ile düşüyor”
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yerli kaynaklardan enerji üretiminin cari açığın düşmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.05 Şubat 2019 Salı 12:34
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor” dedi. Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji üretimine ilişkin Twitter’da açıklama yaptı. Yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını ifade eden Bakan Albayrak, “Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” paylaşımında bulundu.
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