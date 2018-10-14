Cari açığa dış ticaret freni

İlk 8 ayda 99 ihracat faslının 60’ında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gözlendi. Açığı daraltan bir diğer önemli faktör de ithalatta yaşanan azalma oldu. Yılın 8 ayında 97 faslın 36’sında ithalat düştü. Tutar bazında ihracatını en fazla artıran sektör 1,8 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, bunların aksam, parça ve aksesuarları oldu. Söz konusu sektörü 1,7 milyar dolar ile demir çelik, 557 milyon dolar ile demir ve çelikten eşya takip etti.