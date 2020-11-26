Cargill’den mobil uygulama

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki müşterilerin kullanımına sunulan MiApp mobil uygulaması, gıda bileşeni satın alan üreticilerin ihtiyaç duyduğu piyasa bilgilerini gerçek zamanlı olarak sağlıyor. Böylece üreticilerin daha verimli satın alım yapmalarına olanak tanıyor.



Cargill Gıda Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, MiApp uygulamasının sektörde öncü olduğunu belirtti. Tarakçıoğlu, şunları kaydetti: “Müşteri odaklılık şirket olarak hizmet anlayışımızın temelinde yer alıyor ve müşterilerimize inovatif çözümler sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla dijital teknolojinin sağladığı kolaylığı ve erişilebilirliği de kullanarak, son olarak müşterilerimiz için MiApp uygulamasını geliştirdik. Sektörde alanında öncü olan bu benzersiz dijital hizmetimizi kullanan müşterilerimiz, piyasaya yönelik risklere dair en güncel bilgilere sahip olarak hedeflerine ulaşmak için en doğru adımları atabilecekler. Riskler doğru şekilde yönetildiğinde fırsata dönüştürülebilir. Biz de müşterilerimize riskleri en iyi şekilde değerlendirerek pazarda öne çıkmalarına yardımcı oluyoruz.”