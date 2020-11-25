Cargill'den gıda sektörüne özel emtia bilgisi sunan ilk mobil uygulama

İSTANBUL (AA) - Cargill, gıda sektörüne özel emtia bilgisi sunan Market Intelligence (MiApp) mobil uygulaması ile satın alma deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'deki gıda üreticisi müşterilerine fayda sağlayacak bir teknolojik uygulamayı hayata geçirdi.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerin kullanımına sunulan MiApp mobil uygulaması, gıda bileşeni satın alan üreticilerin ihtiyaç duyduğu piyasa bilgilerini gerçek zamanlı olarak sağlıyor. Böylece üreticilerin daha verimli satın alım yapmalarına olanak tanıyor.



Cargill, güncel piyasa verileri ve emtia fiyatları ile ilgilenen müşterilerine gıda bileşeni fiyat riskini yönetmelerine yardımcı olabilmek için çözüm ortağı olarak 25 yılı aşkın süredir destek oluyor.

Yeni MiApp uygulaması sayesinde ise Cargill'den yenilebilir yağ tedarik eden üreticiler, sektöre yönelik son dakika haberlerine ve Cargill'in piyasa uzmanlığına erişebiliyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Cargill müşterilerinin de kullandığı uygulamayla piyasa haberleri, risk yönetimine ilişkin paylaşımlara tek bir platformdan ulaşılıyor. MiApp, gıda endüstrisindeki müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen ve 7/24 emtia bilgisi sağlayan ilk dijital mobil uygulama özelliğini taşıyor.





- "İnovatif çözümler sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, MiApp uygulamasının sektörde öncü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklılık şirket olarak hizmet anlayışımızın temelinde yer alıyor ve müşterilerimize inovatif çözümler sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla dijital teknolojinin sağladığı kolaylığı ve erişilebilirliği de kullanarak, son olarak müşterilerimiz için MiApp uygulamasını geliştirdik. Sektörde alanında öncü olan bu benzersiz dijital hizmetimizi kullanan müşterilerimiz, piyasaya yönelik risklere dair en güncel bilgilere sahip olarak hedeflerine ulaşmak için en doğru adımları atabilecekler. Riskler doğru şekilde yönetildiğinde fırsata dönüştürülebilir. Biz de müşterilerimize riskleri en iyi şekilde değerlendirerek pazarda öne çıkmalarına yardımcı oluyoruz."



