Çaresiz kalan Yunan şimdi de BM'ye ağladı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetleri Yunanistan'ı adeta çileden çıkardı. Daha önce defalarca Avrupa Birliği'nden yardım isteyen Yunanistan bu kez Birleşmiş Milletler'in (BM) kapısını çaldı.

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili BM'ye yazdığı mektupta, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanına girerek "yasadışı" faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Türkiye'nin eylemlerinin "tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve yanıtsız kalamayacağını" dile getiren Theofili, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan korsan anlaşmaya da değindi. Yunan diplomat söz konusu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü.