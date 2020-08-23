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Gündem Çaresiz kalan Yunan şimdi de BM'ye ağladı!
Gündem

Çaresiz kalan Yunan şimdi de BM'ye ağladı!

Türkiye'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen Batı'nın mızmız çocuğu Yunanistan bu kez de Birleşmiş Milletler'e ağladı. Daha önce defalarca Avrupa Birliği'nden yardım isteyen ancak umduğu desteği bulamayan Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini "yasadışı" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:14:00 -
Çaresiz kalan Yunan şimdi de BM'ye ağladı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetleri Yunanistan'ı adeta çileden çıkardı. Daha önce defalarca Avrupa Birliği'nden yardım isteyen Yunanistan bu kez Birleşmiş Milletler'in (BM) kapısını çaldı.

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili BM'ye yazdığı mektupta, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanına girerek "yasadışı" faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Türkiye'nin eylemlerinin "tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve yanıtsız kalamayacağını" dile getiren Theofili, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan korsan anlaşmaya da değindi. Yunan diplomat söz konusu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü.

 

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Yorumlar

ali

hem haksiz, hem gucsuz, hem kifayetsiz, hem muhteris... boylelerinin kotu yola dusmesi normal zaten:)
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