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Çaresiz kalan Yunan İngiltere'ye yalvardı... "Türkiye'ye karşı bizi kayırın" mektubu

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hiçe sayıp kendi sınırlarına hepsetme planları yapan Yunanistan beklediği desteği bulamayınca Avrupa'ya yalvarmaya başladı. İngiltere'ye mektup yazan Yunanistan, akılalmaz bir çağrıda bulunarak eşitlik yerine Yunanistan'ın yanında durulmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:01:00 -
Çaresiz kalan Yunan İngiltere'ye yalvardı... "Türkiye'ye karşı bizi kayırın" mektubu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını, korsan anlaşmalar ve provokasyonlarla sabote etmeye çalışan Yunanistan, Batılı abilerinden beklediği desteği göremeyince yine zırlamaya başladı.

Türkiye'yi durdurmak için adeta kırk takla atan Yunanistan aciz kalarak bölgede hiçbir varlık gösteremedi. Türkiye'yi karşısına almak istemeyen Avrupa Birliği ülkeleri ise "diyalog" çağrısı yaparak Yunanistan'ı başından savdı. Provokasyonlarına destek bulamayan Yunanistan, akılalmaz bir çağrıda bulunarak kendilerinin kayırılmasını istedi.

"Türkiye'ye karşı bizi kayırın" mektubu

Başta Almanya olmak üzere çaldığı kapılar tek tek yüzüne kapanan Yunanistan son olarak tanınmış kişiler aracılığıyla İngiltere'ye yalvardı.

Tanınmış 25 akademisyen, siyasetçi ve yazarın imzasıyla hazırlanan mektupta "Türkiye'nin NATO müttefikleri, Ankara'nın faaliyetlerinin kabul edilemez olduğu konusunda net olmalı. Bu konuda Türkiye ile Yunanistan arasında eşitlik politikası uygun değildir" ifadeleriyle Yunanistan'a resmen ayrıcalık uygulanması istendi.

Yazılan mektupra asılsız iddialarla Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda yürütülmeye çalışıldı. Avrupa Birliği'nin de  karşı çıktığı "Mısır-Yunanistan korsan anlaşmasına" hiç değinilmeyen mektupta, Türkiye'nin faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu hezeyanına yer verildi.

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