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Gündem Çaresiz kalan terör örgütü PKK geri adım attı
Gündem

Çaresiz kalan terör örgütü PKK geri adım attı

Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, 4 yıl önce etkisiz hale getirilen ve kimlikleri saklanana teröristlerin kim olduklarını açıklamak zorunda kalarak geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:45:00 - 2021-05-27 13:49:41

 YENİ AKİT / ANKARA 

Yurt içinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, sınır ötesinde ise TSK operasyonları ile tükenmeye başlayan terör örgütü PKK, etkisiz hale getirilen teröristlerini saklayamayınca yıllar sonra açıklamak zorunda kalarak özür diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonları sırasında etkisiz hale getirilen teröristlerin bir çoğunu açıklamayan terör örgütü PKK/YPG örgüt içi muhaliflerin baskısı sonucu isimleri açıklamak zorunda kaldı. Mehmetçiğin 2018 yılında Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirdiği teröristlerin bir kısmını açıklayarak kayıp sayısı hakkında algı uşturmaya çalışan PKK/YPG bugün 6 teröristin kimliğini açıklamak zorunda kaldı. PKK’nın medya organları üzerinden yaptığı açıklamada, “6 yoldaşımızın kimliğini açıklıyoruz. Araştırmalarımız nedeniyle arkadaşlarımızın ölümlerini açıklamamız gecikti. Bu gecikme nedeniyle başta ailelerinden ve halkımızdan özür dileriz.” ifadelerini kullanmak zorunda kaldı.

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