Çare Derneği’nin Ramazan Ayı ve salgın sürecindeki faaliyetleri

Dernek gönüllüleri, salgın sürecinde evinden çıkamayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanları kimi zaman valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde kimi zaman da o şehirde bulunan gönüllüleri ile ziyaret ettiler.

Derneğe yapılan bağışlarla yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarına göre ev tadilatları, nakdî yardım ve alışveriş kartları gibi çeşitli yollara başvuran dernek, yine ihtiyaç sahibi ailelere3 bin 150 kumanya paketi gönüllüler aracılığıyla kapılarına kadar ulaştırıldı.

10 bin 950 kişiye yardım edildi

Dernek, şimdiye kadar ülke genelinde 6 bin 800 kişi ile irtibata geçti ve bunların arasından 4 bin 350 kişinin başvurusunu kayda alarak nakdî yardım, alışveriş kartı, ev tadilatları ve kumanya paketleri şeklinde ihtiyaca göre dönüşler sağladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre alınan başvurularla şu ana kadar ülke genelinde toplamda 11 bin200 kişiyeyardım edildi.

Afrika ve Orta Asya’da Çare Derneği

Dernek, Ramazan ayının bu bereketli günlerinde sadece Türkiye’de değil yurt dışında da Afrika ve Orta Asya’nın farklı bölgelerinde Ramazan kumanyası, nakdî yardım, su kuyuları, yüzlerce çocuğa bayramlık ve bazı bölgelerdede adak, akika, şükür kurbanları gibi yardımlarda bulundu.

Çat, Kamerun ve Kenya’da 70’i aşkınsu kuyusu

Çare Derneği, Afrika’da hayati önem taşıyan ve ulaşılması çok zor olan temiz su kaynakları için son iki aydaÇat, Kamerun ve Kenya’da 70’iaşkın su kuyusu açtı. Afrika’da, temiz suyun renginin dahi bilinmediği bu coğrafyada, insanlara temiz suyu ulaştırabilmek adına iki ay içerisinde onlarca su kuyusu açan dernek, Allah’ın da yardımıyla oradaki insanların temiz suya ulaşmalarını sağladı. Salgın sürecinde su, hijyen ve temizlik bu kadar önemli iken temiz su kaynakları Afrika ve Orta Asya’daki ülkelere nefes oldu.

300 yetime yuva oldular

Çare Derneği, salgın süreci ve Ramazan ayı boyunca yurt dışındaki yetimhanelerinde yetim çocukların eğitimi, barınma ve temel ihtiyaçları karşılamaya devam etti. Müslüman Yetimhaneler; Uganda, Filipinler, Burkina Faso, Pakistan gibi ülkelerde derneğin Türkiye'den gönderdiği ve orada yaşayan Türk aileleri ile hizmete ara vermeden devam ediyor.Dernek yetkilileri bu yetimhanelerin bir vazifesinin de Müslüman çocukların misyonerlik faaliyetlerinden koruması olduğunu dile getirdiler.

Şu anda derneğin Afrika’daki yetimhanelerinde 219’u yatılı kalan 300 civarında yetim kalmakta. Uganda ve Kamerun’da hâlihazırdadevam eden yetimhane inşaatları var. Dernekten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıl Gana’da da bir yetimhane inşaatına başlanması planlanmaktadır. Dernek yetkilileri, yapılan bağışlarla inşa edilen bu yetimhane binaları iletoplam 600’ü aşkın yetim öğrenciye dahasahip çıkmayıhedefliyor.