Çare Derneği depremzedelere ''çare'' oldu

Çare Derneği ekibi, evleri yıkılan ya da hasar gördüğü için geceyi çadırlarda geçiren İzmir halkına ilk etapta 600 bin liralık yardımda bulundu. Yardımın 250 bin liralık kısmını acil nakit ihtiyacı olan 250 aileye nakdî olarak ulaştırdı. Geri kalan miktar da battaniye, hazır gıda paketi, hijyen paketi ve içme suyu yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Çadırda kalan insanların yemek ısıtma gibi uğraşları olmasın diye içerisinde peynir, zeytin, helva gibi ısıtmadan hızlıca tüketebilecekleri gıdalardan oluşan 500 hazır gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Çare Derneği, bölgedeki çocukları da unutmadı. Minik yürekler soğuk gecelerde üşümesin diye 300 çocuğa kışlık mont dağıtımı gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgının devam ettiği bugünlerde hijyen ön planda olduğu için, çadırlarda yaşamak zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine dezenfekte ve maskeden oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.

Çare Derneği olarak aynı zamanda Bornova, Bayraklı'da kurulan çadırları da ziyaret edildi. Evleri yıkılan, ağır hasar alan ya da evlerine girilemeyecek durumda olan 250 aileyi tespit edildi ve onlara acil nakit ihtiyacı olarak aile başına 1.000 TL yardımda bulundu.

Dağıtım sırasında duygulandıran anlar da oldu. Evleri yıkıldığı halde maddi durumu iyi olan bazı aileler, yapılacak bu yardımlarlaa ihtiyacı olan diğer ailelere yardımcı olunmasını istediler.

‘SENİNLEYİZ İZMİR'

Deprem bölgesinde, ‘Hazır Gıda Paketleri, İçme Suyu, Battaniye, Kışlık Kıyafetler ve Hijyen Malzemeleri' ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Çare Derneği yetkilileri, “İzmir'de deprem sebebiyle yıkılan, hasar gören evlerine geri dönemeyen vatandaşlarımızın acil yardım malzemelerine ihtiyacı var.

Çadırlarda yaşayan depremzedelerin ısıtmadan yiyebilecekleri hazır gıda paketlerine, ekmeğe ve suya ihtiyaçları var. Minik kardeşlerimizin soğuk gecelerde üşümemeleri için battaniyelere ve montlara ihtiyaçları var. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimiz için başlattığımız “Seninleyiz İzmir!” yardım kampanyasına destek olun, el ele verip İzmir'in yaralarını saralım” çağrısında bulundu.