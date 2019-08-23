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Cardoso: "Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik"

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardosa, farklı Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, "Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:04
Cardoso: "Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik"

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardosa, farklı Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, "Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik" dedi.


Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso ise ilk yarı başındaki iyi oyunlarını devam ettiremediklerini belirterek, "1-0 öndeyken 2 kornerden gol yedik. İkinci gol için fırsatlarımız vardı. İkinci yarı maalesef pozisyonumuzu kaybettik, hatalar yaptık. Rakibin yaptığı kontrataklardan 3. golü yedik. Maç boyunca iyi oyunumuzu sürdürmeliydik. Rakibin hızlı oyuncuları vardı, hatlarımız birbirinden uzaklaştı, daha dengeli oynamalıydık" değerlendirmesinde bulundu.


Önlerinde bir 90 dakika bulunduğunu kaydeden Cordosa, "Aptal değilim durumun zor olduğunu biliyorum. Mutlu değiliz daha iyi oynayabilirdik. Takımımız birbirini tanıyor. 72 saat sonra yine bir maçımız var, enerjimizi korumamız lazım. Benden enerjimi kaybetmemi beklemeyin. Takım olarak hep beraber devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:04
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