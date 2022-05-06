Çantacısı Erk Acarer paylaştı, Sedat Peker retweet etti! Bakan Soylu'yu hadsiz ifadelerle hedef aldılar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seviyesizliğine destek veren firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in çantacısı Erk Acarer, çirkin sözlerle Bakan Soylu'yu hedef aldı. Peker de Acarer'in mesajını retweet ederek provokasyona destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seviyesiz üslubu ile İçişleri Bakanlığı binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı'nın kapısına dayanan Özdağ, siyasetçi maskesini indirerek kabadayı jargonu ile Bakan Soylu'ya tehditler savurdu.
Çantacı Acarer paylaştı, Peker retweet etti!
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in çantacısı Erk Acarer, Özdağ'ın provokasyonuna Twitter hesabından destek verdi.
Acarer, çirkin sözlerle Bakan Soylu'yu hedef aldı:
Süleyman Soylu polis kalkanının arkasına saklanan bir korkak. Zavallı!
Sedat Peker de çantacısı Erk Acarer'in mesajını retweet etti.