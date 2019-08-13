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Cansuyu Derneği'nden Çad'da 90 bin kişiye kurban eti

Cansuyu Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban yardımlarını Çad'daki 90 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı- Dernek Koordinatörü Ahmet Yusuf Asiltürk:- "Bağışçılarımızın emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

13 Ağustos 2019 Salı 14:15
Cansuyu Derneği'nden Çad'da 90 bin kişiye kurban eti

ÇAD (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban yardımlarını Orta Afrika ülkelerinden Çad'daki 90 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Derneğin Çad Koordinatörü Ahmet Yusuf Asiltürk, AA muhabirine, mülteci kamplarında kurban kesip etlerini dağıttıklarını, 4 farklı bölgede 90 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdıklarını aktardı.

Dünyanın birçok bölgesinde yoksulluk yaşandığını vurgulayan Asiltürk, şöyle konuştu:

"Cansuyu Derneği olarak Yemen’den Arakan'a, Çad'dan Moro'ya kadar 1 milyon insana can suyu olduk. Bağışçılarımızın emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geldiğimiz her yerde sadece kurban eti dağıtmadık, ülkemizin insanının selamını kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki insanlar Türkiye'nin yaptığı bağışların ve yardımların farkında. "

Çad'daki mülteci kamplarında insanların elektrik, su ve yiyecek olmadan zor şartlarda yaşadığına dikkati çeken Asiltürk, "Bu yardımlar olmasa geleceklerine umutla bakamıyorlar. Türk insanının yaptığı yardımları her zaman iyilikle yad ediyorlar." ifadesini kullandı.

Dernek gönüllülerinden Hüseyin Ahmet Kamcı da zorlu bir yolculuktan sonra kurban etlerini yoksul insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kamcı, şöyle konuştu:

"Kamplarda onlarla bir arada bulunarak, bayramlaştık. Türkiye’ye ayrıca bir sevgileri var. Türkiye’den gelmenin ayrıcalığını hissettik. Buraya ilk geldiğimizde partnerimize bir gün boyunca bir şey yemediğimizi söyledik. Bize bölgeden eşlik eden birisi kendisinin 2 gündür bir şey yemediğini söyledi. Biz bir gün aç kalmaya dayanamıyoruz. Buradaki insanların iki gün, üç gün yemek yemediği oluyor. Ülkemizde farkında olmadan israf ettiğimiz şeyler, Afrika topraklarında çok önem arz ediyor. Günlük yaşantımızda israftan kaçınarak Müslüman kardeşlerimize destek olabiliriz."







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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:15
  1. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  2. Kurban Bayramı

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