Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

İzleyicilerin çöp sepetine attığı ahlaksız diziler izlenmediği için yayından kaldırılırken, yeni rezil diziler devreye sokulmakta. Toplumun ahlaki yapısını bozarak kendi kokuşmuş değerlerini topluma enjekte etmek isteyenler, sözde yapımcılar üzerinden dizi kılıfı adı altında vatandaşlara senaryolar üzerinden ahlaksızlığı, rezilliği, kepazeliği, şiddeti, aldatmayı normalmiş gibi izleyicilerin bilinç altına işlenmekte. Dizilerde yaşanan tüm ahlaksızlıklar bir süre sonra sokaklarda kendini göstermekte. Tüm bu olumsuzluklara rağmen her senaryosu sapıklık kokan sözde dizilerin yayınlanmasına izin verilmekte. Rezil dizilerin sonuncusu ise Kanal D’de yayınlanan ve rezilliklerin tavan yaptığı Sadakatsiz dizisi oldu. Rezil dizinin önemli oyuncusu ise Cansu Dere.

Cansu Dere kimdir?

Rezillerin kol gezdiği Sadakatsiz dizi oyuncusu Cansu Dere, 14 Ekim 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Para ve şöhret hırsı nedeniyle Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu Arkeoloji Bölümü'nü tamamlamadan mankenlik işine girişti.

Pek çok defilede vücudunu göstererek para kazanan Cansu Dere, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki defilelerde baldırı bacak pozlar vererek moda adı altında rezilliklerine yenilerini ekledi. Sunuculuk da yapan sözde oyuncu Cansu Dere, çocuk ve müzik programı sundu. 2005 yılında NTV'de N Moda programının sunuculuğunu yaptı.

Metro Palas, Sıla, Ezel gibi dizilerde rol alan sözde oyuncu Cansu Dere, Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde de oynadı. Ahlaksız diziler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl’da da oynayan Sadakatsız dizisinin sözde oyuncusu Cansu Dere, Avrupa Yakası, Behzat Ç. gibi sözde dizilerde de boy gösterdi.