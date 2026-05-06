Cansız bedeni 4 ay sonra çığ altından çıkarılmıştı! Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan ve cansız bedenine 125 gün sonra ulaşılan çoban Bülent Gezer (38), toprağa verildi.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel’in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

VALİ DE KATILDI

Bülent Gezer’i arama çalışmaları, 2 Mayıs'ta yeniden başladı. 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer’in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.

1 çocuk babası Bülent Gezer için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu’nun yanı sıra il ve ilçe protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gezer, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yolüstü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Artvin’in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan ve cansız bedenine 125 gün sonra ulaşılan çoban Bülent Gezer’in aynı gün çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte at üstünde duran Gezer’in selam verdiği görüldü.