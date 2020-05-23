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Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:23:22 -
Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat mesajında, bayramların toplumdaki önemine değinerek pandemi nedeniyle yaşanan zor günleri tedbirlere uyarak aşılabileceğinin altını çizdi.


Canpolat, yayımladığı mesajında, "Ramazan ayının sabrını bayrama ulaştırdık. Rabbim’den dilerim ki tuttuğumuz tüm oruçlar, yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetleri kabul buyursun. Hepimiz özellikle yaşadığımız bu zor pandemi süreci ile ilgili dualarda bulunduk. Ülkemizde bugünkü tabloya baktığımızda güzel günler görüyoruz. Ama bu aşamaya dualarımızın yanında tedbiri de sıkı tutarak ulaştık. Bu bayram diğer bayramlardan farklı olarak birlikte ortak mekanlarda bulunamayacağız. Daha güzel günler de görebilmek adına, gönülden her zaman bir arada olsak da, sosyal olarak mesafeli olacak ve ziyaretlerimize ara vereceğiz. Vereceğiz ki yakın zamanda eskisinden de sıkı sarılabilelim, tokalaşabilelim, elleri öpebilelim. Bu nedenle tıpkı bayram namazının çıkışında tokalaşmış gibi, büyüklerimin ellerinden, miniklerimizin alınlarından öpmüş gibi, leziz bayram tatlarımızı sofralarımızda paylaşmış gibi, mezarlıklarda geçmişlerimizin ruhlarına Fatiha’mızı vermiş gibi hissedeceğiz. Çünkü tüm bu paylaşımlarımızın ruhu içimizde saklı. Bu tedbirlerle bunların her birini tekrar yapabileceğimiz nice başka bayramlara ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm geçmişlerimizin saygı ve dua ile anıyorum. Hayırlı bayramlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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