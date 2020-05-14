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Aktüel

Canpolat yol yapım çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede devam eden yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:54:16 -
Canpolat yol yapım çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede devam eden yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını denetledi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Canpolat, gece saatlerinde Devteşti Mahallesi’nde fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı yeni yol açma ve stablize yol çalışmalarını denetledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Fen İşleri ekiplerimiz Devteşti Mahallemizde de yeni yol açma çalışmalarını icra ediyorlar. İnşallah hep birlikte Haliliye ilçemizin tüm yerleşkelerinde yeni yol açmalarımız, stabilize çalışmalarımız ve parke çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecektir. Devteşti Mahallemize de bu yeni yollar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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