Cannes'da ödül ve birçok teklif alan dünyaca ünlü yönetmen şok oldu! Said Rustayi hapis cezası aldı

İran'da 2022 yılında yetkili makamlardan gerekli izinler alınmadan 75. Cannes Film Festivali'ne gönderilen ve ülkede yasaklı olan "Leyla'nın Kardeşleri” filminin ünlü senarist ve yönetmeni Said Rustayi hakkında görülen davada karar çıktı.

6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tahran Devrim Mahkemesinde görülen davada yönetmen Rustayi, İran İrşad ve Kültür Bakanlığı’nın yapılmasını istediği değişiklikleri yapmadan söz konusu filmi Cannes Film Festivali'ne gönderdiği ve yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada Rustayi'nin 6 aylık hapis cezasının yirmide birini yatacağı, sinema sektörü ile her türlü etkileşimine kısıtlama getirildiği ve İran’ın Kum kentinde bulunan devlet televizyonunda "yönetmenlik dersi almaya mahkum edildiği" aktarıldı.

FIPRESCI ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN İLK İRAN FİLMİ OLDU

İran Sinema Kurumu geçtiğimiz yılın Haziran ayında Leyla’nın Kardeşleri filminin yasaklanması talimatını vermiş, karara gerekçe olarak filmin yapımcısı ve yönetmeninin "yönetmeliği ihlal etmesi ve itaatsizliği" gösterilmişti.

Said Rustayi'nin üçüncü uzun metrajlı filmi olan Leyla’nın Kardeşleri, Cannes Film Festivali tarihinde ana yarışma bölümünde FIPRESCI Ödülü'nü kazanan ilk İran filmi olmuştu.

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