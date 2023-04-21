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Gündem Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala vaadi
Gündem

Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala vaadi

Yeniakit Publisher
2023-04-21 18:42:00 -
Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala vaadi

Yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden Cem Uzan, katıldığı bir YouTube kanalı programında yalan yere gözyaşı döktü. Uzan, terörden hapis yatan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili de skandal bir vaatte bulundu.

Fransa'da firari yaşayan hortumcu Cem Uzan; Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk oldu.

Uzan, “3 suç haricinde herkes afla serbest bırakılacak” diyerek 6-8 Ekim olayları nedeniyle onlarca insanın ölümüne neden olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi darbesinin finansörü Osman Kavala’yı serbest bırakma vaadinde bulunup FETÖ ve PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine göz kırptı.

Demirtaş ve Kavala vaadi

Türkgün'de yer alan habere göre, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Genç Parti’nin iktidar olacağına dair hayal gören hortumcu Cem Uzan, genel af çağrısı yaparak, “Ben yaşadıklarımı biliyorum. Ergenekon’u, Balyoz’u biliyoruz. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala örneği var. Türkiye’de parti rozetiyle mahkemeye giren hakimler var. Cinayet, cinsel suçlar ve kadına şiddet… Bu üçü haricinde herkes genel afla serbest bırakılacak. Herkes hayatını yeniden kurma hakkına sahip olacak.” şeklinde konuştu.

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