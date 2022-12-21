Canlı yayında şok iddia: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'ndan zerre kadar hoşlanmıyor

Ülke TV'de Turgay Güler ile Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'nın gündemi değerlendirdiği "Sıradışı Strateji" programı son yayınlanan bölümüyle dikkat çekti.

Saraçhane tiyatrosunun perde arkasında neler yaşandı? Turgay Güler, canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zerre kadar sevmediğini öne sürdü.

Akşener talimat mı aldı?

Söz konusu görüntüleri "Meral Akşener bir talimat almışçasına hareket ediyor" ifadeleriyle yorumlayan Güler, İmamoğlu'nu zerre kadar hoşlanmadığını, çok kibirli bulduğunu söyledi.

"Meral hanım sevmiyor onu"

Bazı İYİ Partililerin sözlerini aktaran Güler, "Bakmayın siz. Meral Hanım sevmiyor onu. Çok otokrat buluyor. Çok agresif buluyor. Çok kibirli buluyor." dediklerini sözlerine ekleyen Güler bu hareketin gizli bir planı olduğunu vurguladı.