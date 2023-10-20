Canlı yayında skandal anlar! Mehmet Akif Ersoy ne olduğunu anlayamadı, birden coplamaya başladılar
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da görev yapan Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun'a saldırdı.
Siyonist İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürerken çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Bölgede olan biteni aktaran gazetecilerden biri olan HaberTürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun Mescid-i Aksa'da canlı yayın sırasında İsrail polisinin saldırısına uğradı.
Bölgedeki gelişmeleri aktarırken Mehmet Akif Ersoy'u yanına çağıran işgalci İsrail askeri ardından bölgeden çıkmalarını istedi. O sırada canlı yayında olan Mehmet Akif Ersoy durumu anlatırken kameramanına İsrail polisi tarafından saldırı geçekleştirildi.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
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