Canlı yayında Perinçek sert çıktı: Otur orada adam gibi

TV100'de canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı kararının konuşulduğu sırada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Eğer bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi.

Bu sırada Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker araya girerek, "Doğu Perinçek Devlet adamı, Angele Merkel devlet adamı değil" dedi.

Tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi.

Toker, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin 'reis'e" dedi.

Otur orada adam gibi

Tepki gösteren Perinçek, "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş reise filan, haddini bil, otur orada adam gibi, dikkatli olacaksınız öyle saçme sapan konuşmayacaksınız." dedi.