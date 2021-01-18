  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında Perinçek sert çıktı: Otur orada adam gibi
Gündem

Canlı yayında Perinçek sert çıktı: Otur orada adam gibi

Canlı yayında siyasetçilerin aşı yaptırım yaptırmaması üzerine tartışan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker arasında tansiyon gerildi. Toker'in sözlerine kızan Perinçek, "Otur orada adam gibi" diyerek sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 00:36:00 -

TV100'de canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı kararının konuşulduğu sırada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Eğer bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi.

Bu sırada Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker araya girerek, "Doğu Perinçek Devlet adamı, Angele Merkel devlet adamı değil" dedi.

Tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi.

Toker, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin 'reis'e" dedi.

Otur orada adam gibi

Tepki gösteren Perinçek, "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş reise filan, haddini bil, otur orada adam gibi, dikkatli olacaksınız öyle saçme sapan konuşmayacaksınız." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek
Dünya

Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ortaklaşa S-500 hava savunma sistemlerini üreteceğini söyledi...
Muhtar isyan etti: Bu kadar mı düştünüz?
Yerel

Muhtar isyan etti: Bu kadar mı düştünüz?

Mezarlıktaki muslukların çalındığını gören köy muhtarı, "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz" diyerek isyan etti...
Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’
Gündem

Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay