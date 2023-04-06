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Gündem Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na astrolog sorusu! İşte verdiği cevap
Gündem

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na astrolog sorusu! İşte verdiği cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-06 03:05:00 -

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında 'Bir astrologun Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı senaryo imkansız diye bir iddiası oldu. Siz hangisini tercih ederdiniz?' sorusu soruldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için kehanette bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız" sözlerinin sorulmasına cevap verdi.

"Hangisini tercih edersiniz?"

Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dediki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak.' Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.

"Çok zor bir soru"

Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi: Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli Takım. Milli Takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz.

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